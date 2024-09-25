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Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp, 'kaza' süsü vermişler

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 21 Eylül günü yaşanan kamyonet kazasında öldüğü süsü verilen eski imamın cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Eylül tarihinde Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde meydana gelen olayda bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir kişinin cansız bedeni bulunduğunu bildirdi. Yol kenarında yamaca çarpmış şekilde bulunan 07 NH 901 plakalı kamyonetin yaklaşık 30 metre yakınında uçurumdan atılmış vaziyette Mustafa Keyik'in (46) cansız bedeni bulundu. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerde Mustafa Keyik'in av tüfeği ile kafasının arkasından vurularak öldürüldüğü, kaza süsü verilmek istendiği belirlendi.

Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp, 'kaza' süsü vermişler

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eski imam olduğu öğrenilen Mustafa Keyik'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sonucunda cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alınarak jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp, 'kaza' süsü vermişler

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 4 'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Melek S., amcası Fedai S. ve kuzeni Tolga S. Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp, 'kaza' süsü vermişler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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