Antalya'da Eşe Şiddet Davasında Yeni Gelişmeler

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D.'nin, uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından sokak ortasında darbedilmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında, güvenlik kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri öne çıktı. Sanığın, mağdurun iş çıkış saatlerini bildiği ve olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D.'nin, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali D. tarafından sokak ortasında sopayla darbedildiği iddiasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Öte yandan olay gecesi elinde sopayla site çevresine gelen bir kişinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

5 Temmuz gecesi Konyaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk D., gece mesaisi sonrası evine dönerken, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Ali D. tarafından sopayla darbedildi. Başına aldığı darbeler sonucu kafatasında kırıklar ve beyin kanaması riski oluşan kadın, ellerinde çok sayıda kırıkla birlikte 16 gün hastanede tedavi gördü.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, olay gecesi şüphelinin sitenin arka kapısı çevresine geldiği, bir süre etrafı kontrol ettiği ve ardından eldiven giydiği anlar yer alıyor. Devamında elindeki sopayla karanlık alana doğru ilerlediği görülürken, son görüntülerde ise aynı kişinin hızla koşarak motosikletin bulunduğu tarafa doğru olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın mağdurun iş çıkış ve eve geliş saatlerini bildiği, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği, daha önce de uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği belirtilmiş, iddianamede sanığın 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan en ağır şekilde cezalandırılması talep edilmişti. Sanık ise savcılık ifadesinde olay saatinde Lara semtinde bir arkadaşının evinde bulunduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

"Bezdim, sıkıldım, affedemiyorum" dedi

Davanın ikinci duruşması Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanığın olay günü görüştüğünü söylediği tanık Rena K., mahkemede verdiği ifadede 4 Temmuz akşamı sanığın kendisine mesaj atarak buluşmak istediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"4 Temmuz'da görüştük, akşam 21.00 gibi buluşmak istediğini söyledi, birimiz Konyaaltı'nda birimiz Güzeloba'da oturuyor, evim Güzeloba'da, saat geç oldu dedim. 'Konum at sana geliyorum' dedi. 22.58'de bana geldi. Beyaz bir araçla geldi, plakasını görmedim. Üstüne kapüşonlu koyu renk bir şey vardı. Yanında beyaz bir köpek vardı, daha sonra köpeğine su istedi. Evde otururken "Bezdim, sıkıldım, affedemiyorum" dedi, neyi affedemiyorsun dedim, cevap vermedi. 15-20 dakika oturup gitti. Evimden ayrılırken hareketleri tuhaftı, alkollü müsün dedim, yok değilim dedi. "İstiyorsan eve bırakırım, ehliyetini kaptırma" dedim. Canı sıkılmış olabilir dedim ama hiçbir şey konuşulmadı. Sanığı turizm sektöründen tanıyorum, olay günü kendisini merak ettiğim için, eve ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için 00.30'da aradım, telefonu kapalıydı, daha sonra 02.04'te dönüş yaptı. Bir gün sonra tekrar aradım, telefonu kapalıydı. İrina'yı haberlerden tanıyorum. Daha sonra İrina'nın kim olduğunu öğrenip yanına giderek görüştüm. HTS kayıtlarının istenmesine onayım vardır. Ben olay günü Konyaaltı'na kesinlikle gitmedim. Olay günü sanığın üstünde kapüşon dışında şapka da vardı."

Mahkeme heyeti, mağdur avukatınca sunulan flash belleğin dosyaya eklenmesine, tanık ve sanığın HTS kayıtlarının incelenmesine, sanığın olay anı ve sonrasındaki konum kayıtlarının istenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
