Antalya'da Eşe Karşı Canavarca Cinayet İddianamesi Hazırlandı

Antalya'da Eşe Karşı Canavarca Cinayet İddianamesi Hazırlandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hemşire, eşi Halit Can Sakman tarafından bıçakla saldırmaya kalkıştığı iddiasıyla satırla öldürüldü. Halit Can Sakman, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan yargılanacak.

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ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde Sevcan Demir Sakman'ın geçtiğimiz aylarda eşi Halit Can Sakman tarafından kesici aletle öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin "Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanması talep edildi.

Olay 9 Mart tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman'ın akşam eve gelmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Halit Akman, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklandı.

Otopsi raporunda, maktulün vücudunda toplam 11 yaralanma olduğu belirlendi. İddianamede kamera kayıtlarına göre çift arasında gün içinde birden fazla tartışma yaşandığı ve saat 20.49'da Sevcan'ın evden çıktığı, ancak şüpheli Halit'in onu geri getirdiği görüldü. Saat 21.51'de ikametlerine dönen çiftin, 25 saniye sonra daire kapısının açıldığı ve maktulün çırpınan ayağının görüntülendiği belirtildi. Saat 21.32'de şüpheli, üzerinde kan lekeleriyle sigara içerken görüntülendiği bilgileri de iddianamede yer aldı.

Şüphelinin İfadesi

Şüpheli Halit Can Sakman, ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve boynundan yaralandığını iddia ederek kendini savundu. Halit Can Sakman'ın olaydan sonra çocukluk arkadaşı Hidayet E. ve babasını arayarak durumu bildirdiği, ancak boynunda herhangi bir yaralanma izi olmadığı bilgilerinin de yer aldığı iddianamede şüpheli, alkol aldıktan sonra eşine saldırdığını itiraf ettiği ve olayın detaylarını tam hatırlamadığı bilgisi de kayıtlara geçti.

Aile ve tanık Beyanları

Maktulün babası Uğur Sakman, kızının oğluyla evlendiğini olaydan sonra öğrendiğini ve maddi sıkıntılar nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını belirtti. Annesi Havva Ünay ise kızının evliliğine onay vermediğini ve evde sadece bir bıçak setinin bulunduğunu ifade etti. Komşu Mehmet A., çığlık sesleri duyduğunu, tanık Alime D. ise şüphelinin kanlı haliyle kendisini aradığını ve "Sevcan nefes almıyor" dediğini aktardı.

İddia ve Yasal Süreç

Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b, 54/1, 63 ve 53/1 maddeleri uyarınca "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eşini bilinçli ve planlı bir şekilde öldürdüğü, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Olay, Antalya'da büyük yankı uyandırırken, maktulün ailesi adalet arayışını sürdürüyor. Halit Can Sakman, 12 Mart 2025'ten beri tutuklu bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN EKİN - 3.Sayfa
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