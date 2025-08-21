Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 250 Hap Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alanya ve Manavgat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 6 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Alanya ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte 3 şüphelinin ev ve araçlarında arama yaptı. Operasyonlarda 6 bin 250 uyuşturucu hapın yanı sıra 100 gram esrar, hassas terazi ve 110 paketleme poşeti bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA