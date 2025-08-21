Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 250 Hap Ele Geçirildi

Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 250 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya ve Manavgat'ta düzenlediği operasyonlarda 6 bin 250 adet uyuşturucu hap ile 100 gram esrar ele geçirdi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alanya ve Manavgat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 6 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Alanya ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte 3 şüphelinin ev ve araçlarında arama yaptı. Operasyonlarda 6 bin 250 uyuşturucu hapın yanı sıra 100 gram esrar, hassas terazi ve 110 paketleme poşeti bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İTÜ'lü profesör, büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.