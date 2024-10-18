Antalya'da Eş Zamanlı Silah Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki 4 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda; 4 adet tüfek, 1 adet tabanca, 35 adet tüfek fişeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şahıs yakalanarak "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan gözaltına alındı. - ANTALYA