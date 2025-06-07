Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 10 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 10 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 10 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Antalya'da düzenlenen 'Şafak-07 Huzur-3' operasyonunda 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, yüzlerce fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da "Şafak-07" operasyonu

28 adrese eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliye adli ve idari işlem başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da 28 adrese eş zamanlı düzenlenen "Şafak-07 Huzur-3" operasyonunda 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, yüzlerce fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde 28 ayrı adrese eş zamanlı olarak "Şafak-07 Huzur-3" operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 7 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet kartuş, 100 adet fişek ile 9 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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