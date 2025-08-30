Antalya'da Engelli Vatandaş Tramvaya Çarptı

Antalya'da akülü aracıyla seyir halindeki engelli bir vatandaş, tramvaya çarptı. Vatandaşın tramvaya çarparak aracının sürüklendiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan Meydan Tramvay yolunda meydana geldi. Cadde üzerinde akülü aracıyla seyir halindeki engelli vatandaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvay yolunda gitmekte olan tramvayı fark edemedi. Seyir halindeki tramvaya çarpan ve çarpmanın etkisiyle akülü aracı tramvaya takılan ismi öğrenilemeyen vatandaş bir süre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken hemen engelli sürücünün yardımına koştu. Olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar engelli sürücüye destek oldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde engelli vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, engelli vatandaşın akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvaya çarptığı, aracı tramvaya takılan sürücünün kısa süre sürüklendiği ve çevredeki kişilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. - ANTALYA