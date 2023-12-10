Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli scooter ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da elektrikli scooter ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooterin otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy ve Remzi Güven Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Barış Mailoğlu'nun kullandığı 07 L 0457 plakalı otomobile, kavşaktan çıkan Sultan Sude Ö.'nün kullandığı elektrikli scooter çarptı. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu yaralı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan scooter sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA