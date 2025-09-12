Haberler

Antalya'da Elektrikli Bisiklet Kamyonetin Aynasına Çarptı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Manavgat ilçesinde malzeme indirmek için yolun sağına yanaşan kamyonetin aynasına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. 16 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde malzeme indirmek için yolun sağına yanaşan kamyonetin aynasına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeki Metehan D.'nin (16) kullandığı elektrikli bisiklet, aynı istikamette seyir halindeyken malzeme indirmek için yolun sağına yanaşan Hakan G.'nin kullandığı 34 GGJ 470 plakalı kapalı kasa kamyonetin aynasına çarptı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
