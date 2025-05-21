Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı

Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı
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Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye tarafından yürütülen drenaj çalışmasının tünellerine giren 21 çocuk, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, çocukların tünelden çıkmasının ardından içeride tek kişilik yatak bulunduğunu tespit etti.

Antalya'da belediyenin drenaj çalışması yaptığı alandaki gider tünellerine giren 21 çocuk, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren aramalar sonucu çocukların ekipler gelmeden tünelden çıktıkları tespit edilirken, içeriden tek kişilik yatak çıktı. Tünel giderlerinin giriş noktasındaki demir tellerin kimliği belirsiz yetişkin kişi ya da kişilerce eğilerek açıldığı belirlendi.

21 ÇOCUK DRENAJ TÜNELLERİNE GİRDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde Kepez Belediyesi tarafından su baskın ve taşkınlarına önlem amaçlı yapılan drenaj çalışma sahasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, drenaj çalışmasında yer alan gider tünellerine çocukların girdiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı

Belirtilen adrese gelen ekipler, tünellerden küçük yaşta 21 çocuğun çıktığı bilgisini aldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki üç drenaj tünelinde kontrol amaçlı arama gerçekleştirdi. Aramalarda başka çocuğa rastlanılmazken, bazı ayak izlerine rastlanıldı.

Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı

TEK KİŞİLİK YATAK BULUNDU

Tünel giderlerinin daha önce giriş noktasının demir tellerle kapatıldığı ve kimliği belirsiz yetişkin kişi ya da kişilerce eğilerek açıldığı belirlendi. Yine arama sonucunda içeriden tek kişilik yatak çıktı. Arama çalışmalarının bitmesinin ardından ekipler normale dönerken, belediye ekipleri tünelin girişini tekrar demir tellerle kapattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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