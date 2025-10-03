Antalya'da Dairede Yangın: Kedi Gofret Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Gofret isimli kedi dolabın arkasında saklanırken bulundu.

Yangın, Örnek Mahallesi 1538. Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, emniyet güçleri de yangın bölgesi çevresinde önlem aldı. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılırken, yangının çıktığı odanın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Yangın sırasında evde bulunmayan ve yangın haberini alınca koşarak evine dönen ev sahibi kadın, evinin önüne geldiğinde sağlık sorunu nedeniyle fenalaştı. Ev sahibine sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta müdahalede bulunuldu.

Dolabın arkasına saklanan Gofret alevlerden kurtuldu

Diğer taraftan yangın sırasında evde bulunup kendilerini dışarı atan 2 kişi, evin içerisinde Gofret ismini verdikleri kedilerinin bulunduğunu ve yanmış olabileceğini belirttiler. Yeniden eve dönen itfaiye görevlileri, evde dolabın arkasında korkuyla saklanan kediyi bularak dışarı çıkardı. Yangın sırasında zarar görmemesine rağmen aşırı derecede korktuğu gözlenen kediyi ekipler severek sakinleştirmeye çalıştı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA