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Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı

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Antalya'da çocuk parkında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, göğsünden bıçaklanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 6 kişinin ifadesine başvuruldu.

Antalya'da bir kişi çocuk parkında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili 6 kişi ifade için karakola götürülürken, polis ekipleri ise parkta çok sayıda alkol şişesini delil olarak değerlendirdi.

Antalya'da çocuk parkında dehşete düşüren olay

KANLAR İÇİN YATTIĞINI GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki bir parkta meydana gelen olayda parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman C.'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da çocuk parkında dehşete düşüren olay

6 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Antalya'da çocuk parkında dehşete düşüren olay

ALKOL ŞİŞELERİ DELİL TORBASINDA

Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Buğra Er:

Muratpaşada olmasına şaşırmayacan

10
3
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

ne çok cinayet işleniyor

yanıt1
yanıt0
Hakan :

Yaşayan ölü de çok onlar nolacak

4
7
yanıtYanıtla
Hayat kısa kuşlar uçuyor null:

yaşıyan ölülerden bitanesi senmisin :)

yanıt0
yanıt0
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