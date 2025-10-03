Antalya'da Cinsel İstismar Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Antalya'da 13 yaşında tiyatro eğitimi alırken tiyatro yönetmeninin cinsel istismarına uğradığını iddia eden genç kadının davasında üçüncü duruşma görüldü. Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, sanık avukatı rapora itiraz etti. Mahkeme salonunda 13 yaşındaki halinin fotoğrafını gösteren mağdur, "Ben 13 yaşındaydım. Bu yaşta bir çocuk eşiniz mektup yazsa kıskanır mı, yoksa eşinizin ona bir şey söylediğinden şüphe mi edersiniz? Onu benden korumak istiyorsanız tutuklayın hakim bey" dedi.

Antalya'da bir sivil toplum kuruluşunun tiyatro grubunda eğitim aldığı sırada 13 yaşındayken tiyatro yönetmeni Ü.Z.A. (51) tarafından sistematik olarak cinsel istismara uğradığını iddia eden Y.E.'nin (27) açtığı davanın üçüncü duruşması Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Ü.Z.A., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Duruşmada sanık lehine tanıklık yapan gazeteci H.G., 1993'ten bu yana sanığı tanıdığını belirterek, "Toplumda saygınlığı olan bu insanın kişiliğine kefil olurum. Yargılanan olaylar hakkında bilgim yok. Y.E.'yi tanımıyorum, yalnızca basında çıkan haberlerden biliyorum" dedi.

Mağdur mahkemede 13 yaşındaki fotoğrafını gösterdi

Duruşmada söz alan Y.E. ise, 13 yaşındaki halinin fotoğrafını göstererek, bir önceki celsede sanığın eşi kıskandığı için mektubu sakladığına dair savunmasına yönelik, "Ben 13 yaşındaydım. Şimdi size soruyorum. 13 yaşında böyle görünen bir çocuk eşinize mektup yazsa, onu kıskanır mısınız, yoksa eşinizin çocuğa bir şey söylediğinden şüphe mi edersiniz? Ben böyle görünüyordum. Ben 13 yaşındaydım" dedi.

Y.E., ifadesinde sanığın kendisini terör örgütlerinin kullandığı yöntemlerle iletişime zorladığını, sosyal medya mesajlarında bu korkuyu arkadaşlarına anlattığını belirterek, "Facebook yazışmalarımda 'Kimse bilmeyecek', 'Evet' diyorum. Çünkü bana diyordu ki, 'Bunu öğrenirlerse beni öldürürler.' Ben onu korumaya çalışıyordum. Arkadaşım bana 'Onu sevmiyorsun sonuçta' dediğinde, ben de 'Bilmiyorum' yazmışım. O kitabında bana yazdığı sözleri kullandı. Bu adam bana aşıktı. Aşk değil bu, pedofili" diye konuştu.

Y.E., Adli Tıp Kurum raporuna da değinerek, "Oy birliğiyle dediler ki 'Bu çocuk mahvolmuş.' Avukat bey 'Boğaziçi Matematik nasıl bitirmiş mahvolduysa' diyor. Çok zor bitirdim. Ben birine güvenemiyorum bu adamın yüzünden. Onu benden korumak istiyorsanız tutuklayın hakim bey" ifadelerini kullandı.

Katılan vekili Avukat Müjde Tozbey, sanık avukatının mağduru küçümseyen sözlerine tepki göstererek, disiplin ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Tozbey, "E.'nin tecavüze uğradığı bellidir. Adli Tıp raporu bunu doğrulamaktadır. Ek delile ihtiyacımız yoktur. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mağdur Y.E.'nin avukatı Yağmur Burçin Sayın da aynı yönde beyanda bulunarak, mütalaa aşamasına geçilmesini ve sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı Süleyman Teke ise Adli Tıp Kurumu raporunun eksik olduğunu savunarak, "Rapor yalnızca mağdurun beyanlarına dayanıyor, lehimize olan belgeler dikkate alınmadı. Günlükler dosyada yok. Anne ve babası yeniden dinlenmeli. Yeniden rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

Adli tıp raporu: "Ruh sağlığı bozuldu"

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu raporunda, Y.E.'nin çocuk yaşta maruz kaldığını öne sürdüğü istismar nedeniyle "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğunun tespit edildiği belirtildi. Raporda mağdurun anlatımlarının çelişkisiz olduğu ve tanık beyanlarıyla desteklendiği vurgulandı.

Mahkeme heyeti, katılan vekillerinin sanığın tutuklanması yönündeki talebini reddetti. Dosyanın Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderilerek, mağdurun ruh ve beden sağlığının yeniden değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 16 Aralık tarihine erteledi. - ANTALYA