Antalya'da Çıkan Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti

Antalya'da Çıkan Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kargılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki ev ve işyerlerini tehdit etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için büyük bir cesaretle müdahale etti.

Antalya'da kargılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyüp bazı yerleşim yerleri ve işyerlerini tehdit etti. Yangın ile evlerin arasına girerek set olan itfaiye erleri ise, yanı başlarına kadar gelen alevlere karşı bir adım daha geri atmayıp yangının sıçramasını önledi.

Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1687 sokak yakınında bulunan kargılık alanda henüz bilinmeye bir nedenden ötürü çıktı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte bir anda büyürken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü, alevler yakında bulunan bazı ev ve işyerlerini tehdit etti. Polis ekipleri yangın noktasından geçen sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahaleye başladı.

Bir adım geri atmadılar

Şiddetli rüzgarla birlikte alevler ev, işyeri ve arı kovanlarının bulunduğu alana yönelince yürekler ağza geldi. İtfaiye erleri, yangın ile yerleşim noktalarının arasına girip set oldu. Yanı başlarına kadar gelen alevler karşısında bir adım dahi geri atmayan erler, alevleri söndürüp sıçramasını önledi.

Arı kovanlarını ve evlerini korumaya çalışan Salih Gönceoğlu, bölgede daha önce de yangın çıktığını ve yangını ormanlık alana gelen madde bağımlıların çıkardığını ileri sürdü.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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