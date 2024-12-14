Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bölgenin kilit ülkesi
Türkiye'nin bölgedeki rolünü üstüne basa basa vurguladı
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Antalya'da Çiçekçi Cinayeti: Yumrukla Öldüren Sanığa Müebbet İstemi

Antalya'da Çiçekçi Cinayeti: Yumrukla Öldüren Sanığa Müebbet İstemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaşan çiçekçinin ölümüne sebep olan sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olayda sanığın, maktulü darp ettikten sonra yere düşmesine rağmen tekme attığı belirtildi.

Antalya'da eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle attığı yumrukla çiçekçinin ölümüne sebebiyet veren sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla darp ederek öldürmüştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, tutuklu bulunan Kıvanç Şensöz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, yabancı uyruklu eşi ile birlikte sosyal medya üzerinden çiçek satış işiyle uğraşan sanığın, eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafını, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında gördüğü ve sanığın 11 Ekim 2024 tarihinde maktulü arayarak "Benim karşıma çıkmayın, çıkarsanız anladığınız dilden karşılık vereceğim, ben kimseyi tanımam, seni sinkaf ederim, boynunu koparırım, bulduğum yerde affetmem" şeklinde tehdit ettiği ifade edildi.

"Sizin faturanızı çekeceğim"

Bunun üzerine Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sanığa hesabı kardeşinin yönettiğini söyleyip telefonu kardeşi Firdevs Yıldırıcı'ya verdiği ve Firdevs Yıldırıcı'nın da fotoğrafları sileceğini şüpheliye söylediği ancak sanığın "Sizin faturanızı çekeceğim, bu zamana kadar ses çıkartmadım, şimdi anladığınız dilden konuşacağım" şeklinde tehdidini sürdürdüğü belirtildi.

İddianamenin devamında sanığın olayın gerçekleştiği yerin sahibi ve maktulün dayısı Ali Okur'u arayarak Eşref Yunus Yıldırıcı'yı döveceğini ve öldüreceğini söylediği, bir süre sonra da Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Ali Okur'a çiçekçi deposunda buluştuğu belirtildi.

Sanığın, Yıldırıcı ile buluştuğunda hiç konuşmayarak bir anda yüzüne yumruk attığı ve maktulün aldığı yumruk darbesiyle yere düştüğü belirtilen iddianamede, yerde hareketsiz bir biçimde kalmasına rağmen sanığın 3 kez tekme attığı, akabinde şahsı iki eliyle kaldırıp bir seferde yere vurduğu ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırıcı'nın hayatını kaybettiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bulana 1 milyon dolar ödül var
img

Bu kapı 12 yıl sonra yeniden açılıyor
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.