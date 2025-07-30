Antalya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Antalya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, can simidi ve vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle kurtarıldı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç için vatandaşlar seferber oldu. Dalgaların arasında yaşam mücadelesi veren genç, atılan can simidi ve oluşturulan insan zinciriyle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi Tosmur Sahili'nde meydana gelen olayda, sahilde denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalar nedeniyle geri dönmekte zorlanan gencin yardım çığlıklarını duyan sahildeki cankurtaran ve vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 100 metre açıkta dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren gence ilk olarak cankurtaran tarafından can simidi ulaştırıldı. Sahile vuran dalgaların kuvvetli olması nedeniyle zorluk çeken genç can simidine bağlı olan halat sahilde bulunan vatandaşlar tarafından oluşturulan insan zinciri ile genç kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.