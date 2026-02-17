Haberler

İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme:
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 26 yaşındaki genç, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan şüphelinin öldürdüğü genç ile internet üzerinden tanıştığı öğrenildi.

  • İlhan Çobanoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bıçaklanarak öldürüldü.
  • Cinayet şüphelisi Y.E.Ç., olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı.
  • İlhan Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç., internet üzerinden tanışmıştı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan İlhan Çobanoğlu'ndan uzun süre haber alamayan ve kapıyı açtıramayan arkadaşları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, 26 yaşındaki Çobanoğlu'nu kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun farklı yerlerinden ve yüzünden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış istikametini belirledi. Yapılan sıcak takip sonucunda cinayet şüphelisi Y.E.Ç., olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTE TANIŞMIŞLAR

İlhan Çobanoğlu ile şüpheli 21 yaşındaki Y.E.Ç'nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

