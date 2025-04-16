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Antalya'da Bebeğini Pencereden Atan Anne Tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini pencereden atan anne, bebeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Olayın ardından bebeğin yaşam mücadelesi iki gün sürdü, ancak kurtarılamadı.

Antalya'da akıl almaz olay: 36 günlük bebeğini pencereden dışarı attı

İkinci kattan düşüp yaşam mücadelesi veren bebek hayatını kaybederken, anne tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün sabah saatlerinde 36 günlük bebeği 2'nci katta bulunan pencereden atan ve ölümüne sebep olan anne bugün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah 07: 00 sıralarında Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı 605. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Melike D. isimli kadın sabah saatlerinde evinin 2.katında pencereden 36 günlük bebeği Melisa'yı camdan attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ardından ise Helikopter uçak ile Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 günlük yaşam mücadelesi veren Melisa bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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