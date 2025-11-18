Antalya'da Balıkçı Oltasına Martı Takıldı

Antalya'da bir balıkçının oltasına balık yerine martı takıldı. Oltasına takılan martıyı kıyıya çeken balıkçı iğneyi çıkartarak martıyı doğaya saldı.

Akşam saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan mendireğe balık tutmaya gelen bir vatandaşın oltasına balık yerine bu kez martı takıldı. Balık tutmak amacıyla oltasını sallayan balıkçının iğnesi o sırada havada uçmakta olan martıya takıldı. Kanadına takılan iğne nedeniyle suya düşen martıyı gören hayretler içerisinde kalan balıkçı oltasına takılan martıyı kıyıya çekti. Kanadına takılan iğneyi çıkartan balıkçının doğaya bıraktığı martı uçarak gözden uzaklaştı. - ANTALYA