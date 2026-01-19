Haberler

Antalya'da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı

Antalya'da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı
Antalya'da Konyaaltı sahilinde balık tutan iki arkadaşın oltasına bir erkek cesedi takıldı. Cesedin 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal'a ait olduğu belirlendi.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde balık tutan iki arkadaşın oltasına takılan bir erkek cesedi, olay yerine gelen ekipler tarafından incelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLTAYA CESET TAKILDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ. oltalarını yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık takıldığını fark etti.

Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, büyük bir balık yakaladıklarını düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte çekilen olta sahile ulaştığında oltaya takılanın balık değil bir erkek cesedi olduğu görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine sahilde görev yapan ALGE Özel Güvenlik ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

CESET 23 YAŞINDA BİR ERKEĞE AİT

İhbarın ardından olay yerine sağlık, emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı sahilde çalışma yaptı. Cesedin üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal ismine kayıtlı kimlik çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedi denizden vatandaşlar çıkardı.

Öte yandan, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde oltaya takılan cesedin sahile çekildiği ve vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği anlar yer aldı. Balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu, "Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler. Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

