Antalya'da baklava ve lokum üretim tesisinde kazan patladı: 1 yaralı

Antalya'da baklava ve lokum üretim tesisinde kazanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde 1809 ile 1820. Sokak kesişiminde bulunan bir baklava ve lokum üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste lokum yapımında kullanılan ve içerisinde kaynar su bulunan kazan henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan kazanın yanında çalışmakta olan Emrah K. yaralandı. Patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, kazandaki kaynar su ve basınç nedeniyle yüzünde ve vücudunun üst kısmında ileri derecede yanıklar oluşan Emrah K. ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

