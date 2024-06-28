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Baba- oğul 3 kişi art arda bıçakladı: 1 kişi sokak ortasında can verdi

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Alanya'da çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba ve oğlu tarafından bıçaklanan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri şüpheli baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde baba ile oğul bıçaklı kavgaya karıştı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kavganın çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİ TEK TEK BIÇAKLADILAR

Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR HAYATA TUTUNDURMAYA ÇALIŞTI

Sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak onları hayatta tutmaya çalıştı. Sokak ortasında yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.

BIÇAKLANAN ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı ancak Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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