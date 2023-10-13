Antalya'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi morgdan alındı.

Dün gece Serik ilçesi Zırlankaya Mahallesi'nde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı. Olayda ağır yaralanan Ahmet Yavuz (56), eski eşi Şerife Bozkurt (46) kaldırıldıkları Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı kavgada Tolgahan Y. (25), Ali G. (43), Feridun Ş.(63), oğlu İdris Ş. (36) ile kızı Zübeyde Ş.(35)ile kavgayı ayırmak için gelen Jandarma Astsubay Y.O. (26) ve Jandarma Astsubay Ö.F.A. (26)yaralandı. Yaralılar Serik ve Antalya'daki hastanelere kaldırılırken, yaralanan astsubay Y.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma gece boyunca mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Şerife Bozkurt ve Ahmet Yavuz'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin aynı mahallede toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, yapılan soruşturma çerçevesinde 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA