Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Antalya'da yoldan geçen vatandaşlara saldıran ve 1 kişiyi göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarından kaçış güzergahı adım adım izlenerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bankta alkol alan şahıs, yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı.

YOLDAN GEÇENLERİ BIÇAKLADI

Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldıran şahıs, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Ö.'ye (58) bıçakla saldırdı. Bir anda karşısına çıkan ve kendisine bıçakla saldıran şahıs ile Ali Haydar Ö. arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında şahsın bıçak darbeleri ile biranda yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

KULLANDIĞI BIÇAĞI ÇİMLERE SİLDİ

Alkollü şahıs ise olayda kullandığı bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali Haydar Ö.'ye vatandaşlar yarasına pansuman yaparak yardımcı olmaya çalışırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan ağır yaralı haldeki Özyıldırım'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

ADIM ADIM İZİNİ SÜRDÜLER

Olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri olaya şahit olan vatandaşların bilgisine başvururken, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından eşgali tespit edilin Sedat D. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin olay sonrası kaçış istikametinde bulunan onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek adım adım izini süren Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Sedat D.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Sedat D., ifade işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan elindeki bıçakla yoldan geçmekte olan tanımadığı 4 kişiye saldıran ve 1 kişiyi ağır yaralayan Sedat D.'nin kaçış anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sedat D.'nin elinde bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü.