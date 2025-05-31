Antalya'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücüye Cezalar Kesildi

Antalya'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücüye Cezalar Kesildi
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Manavgat ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün kazası sonucu 24 bin 976 TL ceza uygulandı. Sürücü 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücünün 0,73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplam 24 bin 976 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. 8012 Sokak istikametinden D-400 Karayolu'na seyir halinde olan Mustafa A'nın kullandığı plakası takılı olmayan 07 BKZ 953 plakalı motosiklet, otogar çıkış kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı sürücü yol kenarına alındı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün 0,73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, motosikletin plakasız olmasından 15 bin 709 TL olmak üzere toplamda 24 bin 976 TL para cezası kesildi. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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