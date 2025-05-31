Antalya'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücüye 25 Bin TL Ceza

Antalya'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücüye 25 Bin TL Ceza
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Antalya'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücüye 25 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün kazası sonucu 24 bin 976 TL ceza kesildi. Kazada sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü 73 promil alkollü çıktı, 24 bin 976 TL ceza kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücünün 0,73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplam 24 bin 976 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. 8012 Sokak istikametinden D-400 Karayolu'na seyir halinde olan Mustafa A'nın kullandığı plakası takılı olmayan 07 BKZ 953 plakalı motosiklet, otogar çıkış kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı sürücü yol kenarına alındı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün 0,73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, motosikletin plakasız olmasından 15 bin 709 TL olmak üzere toplamda 24 bin 976 TL para cezası kesildi. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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