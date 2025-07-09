Antalya'da Alacaklıyla Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tutuklandı

Antalya'da Alacaklıyla Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde alacaklısıyla tartışan Kerem A., Tahir A.'yı bacağından vurduktan sonra tutuklandı. Olayın detayları ve tutuklama süreci hakkında bilgiler verildi.

Antalya'da alacaklı olduğu kişiyle tartışan ve bacağından vurduktan sonra bir süre başında bekleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana gelen olayda, alacaklı olduğunu iddia ettiği Tahir A. ile buluşan Kerem A. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası Kerem A., Tahir A.'yı bacağından vurarak yaralamıştı. Yaralı Tahir A.'nın bir süre başında bekleyen ve birşeyler söyleyen Kerem A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin siren sesini duyarak bölgeden uzaklaşmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Kerem A. kısa süre sonra yakalanarak polis merkezine götürülürken, olayın ardından denize attığı tabanca ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar tarafından su altından çıkartılmıştı. Emniyetteki ilk ifadesinde Tahir A.'den 5 bin TL alacağını istemek için evine yakın bir noktada buluştuğunu ve çıkan tartışma sonrası bacağından vurduğunu söyleyen Kerem A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

Öcalan'ın çağrısı sonrası tarih netleşti! Silahlar burada bırakılacak
'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt

"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.