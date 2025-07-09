Antalya'da Alacaklıyla Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tutuklandı

Antalya'da alacaklı olduğu kişiyle tartışan ve bacağından vurduktan sonra bir süre başında bekleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana gelen olayda, alacaklı olduğunu iddia ettiği Tahir A. ile buluşan Kerem A. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası Kerem A., Tahir A.'yı bacağından vurarak yaralamıştı. Yaralı Tahir A.'nın bir süre başında bekleyen ve birşeyler söyleyen Kerem A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin siren sesini duyarak bölgeden uzaklaşmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Kerem A. kısa süre sonra yakalanarak polis merkezine götürülürken, olayın ardından denize attığı tabanca ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar tarafından su altından çıkartılmıştı. Emniyetteki ilk ifadesinde Tahir A.'den 5 bin TL alacağını istemek için evine yakın bir noktada buluştuğunu ve çıkan tartışma sonrası bacağından vurduğunu söyleyen Kerem A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA