Antalya'da 7 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

- Antalya'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı ve yaralanarak tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

15 Mayıs günü G.Y. idaresindeki 07 BIJ 227 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde yola kaçan topun peşinden giden Adnan Demir'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü G.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazada ağır yaralanan Demir, kaza yapan aracın sürücüsünün aracı ile Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından da ambulans ile Antalya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Demir 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

Cenaze Adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından Serik ilçesi Deniztepesi mahallesinde toprağa verilecek.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde topun peşinden koşan çocuğun aracın altında kalma anları yer aldı.