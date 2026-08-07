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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 650 Gram Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 650 Gram Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilo 650 gram skunk esrar ve 120 bin TL suç geliri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 650 gram skunk esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Döşemealtı ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliye ait ikametgahlarda yapılan aramada 5 kilo 650 gram skunk esrar, 120 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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