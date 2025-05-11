Antalya'da 4 Katlı Binada Yangın Paniği: İtfaiye Mahsur Kalanları Kurtardı

4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Park eden araçlar nedeniyle itfaiye geçemedi, ekipler koşarak yangına müdahale etti

ANTALYA - Antalya'da 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye araçları sokak üzerine park etmiş otomobiller nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekerken, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince aşağıya indirildi.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokaküzerinde bulunan 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanda yangın çıktığı ve üst katlarda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangının olduğu binaya giden sokak üzerindeki yol kenarında park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiyeden inen ekipler koşarak yangının bulunduğu binaya ulaştı.

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, merdivenli itfaiye yardımıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen vatandaşlara ve yangına kendi imkanları ile müdahale ederken dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması yapılırken, ayakkabı deposunda bulunan koliler içerisindeki ayakkabılardan alt kısımlarda bulunanların zarar gördüğü belirlendi.