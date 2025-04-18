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Antalya'da 36 Yaşındaki Kadının Şüpheli Ölümü: Erkek Arkadaş Gözaltına Alındı

Antalya'da 36 Yaşındaki Kadının Şüpheli Ölümü: Erkek Arkadaş Gözaltına Alındı
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Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 36 yaşındaki Gözde Gökalp'ın cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Kadının vücudunda tespit edilen morluklar nedeniyle ölüm şüpheli olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili erkek arkadaşı H.Ş. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 36 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Adli Tıp Kurumu önünde ayakta durmakta zorlanan baba, yakınlarının desteğiyle güçlükle yürüyebildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kadının erkek arkadaşı ise adliyeye sevk edildi.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp, önceki sabah saatlerinde evinde yüzüstü halde ölü bulundu. Yurt dışında yaşayan ailesinin uzun süre haber alamaması üzerine durumu erkek arkadaşı H.Ş.'ye bildirdiği öğrenildi. H.Ş., Gökalp'in ablasına eve gidip bakacağını söyledi. Aynı saatlerde baba da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına ulaşarak durumu anlattı ve eve gitmesini istedi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından Gözde Gökalp oturma odasında hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda tespit edilen morluklar nedeniyle ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından detaylı çalışma başlatıldı. Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi. Morg önünde fenalık geçiren baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazenin Antalya'da defnedileceği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan H.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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