Antalya'da 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs JASAT timleri tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Jandarma Asayiş Ekipleri ve JASAT timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir kişiyi yakaladı. Hakkında 7 ayrı suçtan 19 yıl 7 ay 30 gün hapis cezası bulunan F.M.A. isimli şahıs kontrol noktasında durdurulan bir araçta yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin arından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA