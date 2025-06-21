Antalya'da 18 Yaşındaki Kızın Kaybolması Üzerine Arama Çalışmaları Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Danışmanlık Bölümü öğrencisi Zeynep Akagündüz'den 19 Haziran 2025 sabahından bu yana haber alınamıyor.

2006 doğumlu olan 18 yaşındaki Zeynep, ailesinin verdiği bilgilere göre, 19 Haziran sabahı saat 07.00'de Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Ancak aynı gün saat 16.00'dan itibaren genç kızdan hiçbir haber alınamadı. Ailesi, Zeynep'in kaybolmasının ardından durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik birimleri Zeynep'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, Zeynep'i gören veya kendisi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin en yakın emniyet birimine ya da ailesine ulaşmasını istiyor. - ANTALYA