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Antalya Alanya'da kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Antalya Alanya'da kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, otomobilin çekiciyle otoparka kaldırıldığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz öğrenilemediği 06 RAB 86 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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