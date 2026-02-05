Aksu'da sağanak, sel, hortum ve doludan 23 mahalle, 500 çiftçi zarar gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde ocak ayı içerisinde etkili olan aşırı yağış, sel, hortum ve dolu tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, yaşanan afetlerin ardından ilçede yaklaşık 23 mahallenin etkilendiğini, 500'e yakın çiftçinin zarar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Boğatimur, 24 Ocak akşamı meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel baskınlarının yaşandığını belirterek, ilk etapta yaklaşık 20 mahallenin bu durumdan etkilendiğinin tespit edildiğini söyledi. Sel zararının netleşmesi için bitkilerin ne ölçüde etkilendiğinin incelendiğini vurgulayan Boğatimur, başvuruların alındığını ve mahalle muhtarlarıyla koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti.

Selden en çok kabak, biber, domates, kesme çiçek ve Kundu bölgesinde çilek üretim alanlarının etkilendiği bildirildi. Selin ardından Kumköy Mahallesi'nde hortum olayının yaşandığını aktaran Boğatimur, hortum nedeniyle seralarda ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

27 Ocak'ta Kurşunlu Mahallesi ile Güloluk bölgesinde etkili olan dolu yağışı sonucu ise cam seraların zarar gördüğü kaydedildi. Bu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Boğatimur, zarar hesaplamalarının yapılacağını açıkladı.

Resmi olmayan ilk verilere göre 2 bin dekarın üzerinde tarım alanı için başvuru yapıldığını belirten Boğatimur, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin rakamların netleşeceğini ifade etti. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisi ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Boğatimur, "Sonuçlara göre çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. TARSİM sigortası bulunan üreticilerimizin dosyaları da ayrıca değerlendiriliyor" dedi.

Aksu'nun Antalya'da örtü altı tarımda önde gelen ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Boğatimur, ilçede yaklaşık 60 bin dekar alanda örtü altı tarım yapıldığını belirtti. Ayakta kalan seraların korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Boğatimur, çiftçilere teknik destek sağlandığını, bayilerle görüşmeler yapılarak en az zararla sürecin atlatılması için çalışıldığını söyledi.

Boğatimur, açıklamasını "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Bu süreçte üreticilerimizin yanındayız" sözleriyle tamamladı. - ANTALYA