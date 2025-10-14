Haberler

Antakya'da Uyuşturucu Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçları nedeniyle aranan iki kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti suçları nedeniyle adli makamlarca aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan B.T ile yine aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.İ. adlı 2 kişi Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

