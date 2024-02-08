Antakya'da Asi Nehri'ne düşen otomobilde ölen kişi sağlık personeli çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen Ford Focus marka otomobilde ölen kişinin sağlık personeli olduğu öğrenildi.

Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde 31 AKH 322 plakalı Ford Focus marka otomobil Asi Nehri'ne düşmüş, vinçle çıkartılan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı çalışmada otomobilde ölü bulunan kişinin aracın sahibi sağlık personeli Muhammet Dede (26) isimli şahıs olduğunu belirledi. Polis otomobilin nehre nasıl düştüğünü tespit etmek için inceleme başlattı. Cenaze ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - HATAY