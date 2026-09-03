Haberler

Antakya'da 32 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Antakya'da 32 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 32 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 32 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan O.Y. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dereye balık tutmaya inen köylüler, erkek cesedi buldu

Balık tutmak için gelen köylüler, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Füze ve İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Kaçkar Dağı'nda kaybolan İngiliz turist İçin ekipler seferber oldu

Kendi kendini ihbar edince nefes kesen kurtarma operasyonu başladı
İran korkunç tabloyu açıkladı: ABD saldırılarında 18 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

İran korkunç tabloyu açıkladı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti