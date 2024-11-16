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Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul'da annesinin biberonuna koyduğu tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde anneyle bebeği İstanbul'da bir otele yerleştirdiğini söyleyen baba sosyal medyada ev adresini ifşa ederek kendisini tehdit eden kişilerden şikayetçi oldu.

İstanbul Esenler'de 2 yaşındaki bebeğini biberonuna tiner koyarak öldüren anne kamuoyunda infial yarattı. Bebeğin babasının kendilerine sahip çıkmaması nedeniyle bunalıma girdiği için cinayeti işlediğini itiraf eden annenin ardından babanın da savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'DİLEK'LE BEBEĞİ İSTANBUL'DA OTELE YERLEŞTİRDİM'

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba ifadesinde, eylülde annenin bebekle birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Yılmaz E, "Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25 Eylül günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14 Kasım günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti." dedi.

'EV ADRESİMİ İFŞA ETTİLER'

Olayın akabinde sosyal medyada kendisi ve Dilek Ç. ile ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldığını belirten Yılmaz E, "Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç, 2 yaşındaki bebeğiyle akrabalarının yanına geldiği İstanbul'da bir parkta otururken biberonunun içine koyduğu tineri bebeğine içirmişti.

Evde fenalaştıktan sonra yoğun bakıma alınan Yunus Emre bebek, 2 ay süren yaşam mücadelesini 14 Kasım'da kaybetmişti.

Anne, bebeğin sevgilisi Yılmaz E'den evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının kendilerine sahip çıkmadığı için bunalıma girmesi nedeniyle bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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