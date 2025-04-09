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Annesinin Terk Ettiği Yavru Karacaya Sahip Çıkıldı

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Bartın ormanlarında terkedilen yavru karacaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. Yavru karaca, önce bir aile tarafından beslenerek büyütüldü, daha sonra koruma altına alındı.

Annesinin terk ettiği yavru karacaya ekipler sahip çıktı

BARTIN - Bartın ormanlarında hareketsiz bir şekilde duran yavru karaca bulundu. Annesi tarafımdan terk ettiği belirlenen yavru karacaya ekipler sahip çıltı.

Bartın'da vayandaşlar ormanda bir ağaç altında bitkin ve hareketsiz bir şekilde karaca yavrusu buldu. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber vererek yardım istedi. Annesinin terk ettiği yavru hayvanı teslim alan ekipler, önce ormanda fotokapan kurarak anne karacanın gelmesi için bekledi. Annesinin gelmemesi üzerine ise ekipletr yavru karacayı beslenmesi için keçi besleyen bir aileye teslim etti. Yaklaşık 3 ay boyunca anne keçi tarafından emzirilen yavru karaca, Kocaeli Kartepe'deki Ormanya Tabiat Parkı'na teslim edilerek, koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİ UZUN - 3.Sayfa
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