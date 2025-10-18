Haberler

Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini kaşıkla çıkarıp blenderda öğüttü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
ABD'de 19 yaşındaki bir genç, evde tartışma yaşadığı annesinin erkek arkadaşını öldürdükten sonra kafasını kesti ve bir kaşıkla çıkarttığı beynini blanderda öğüttü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı savunulan gencin, 13 yaşından beri halüsinasyon gördüğü ve tedavi sürecinin yarım kaldığı belirtildi.

ABD'nin New York kentine bağlı Staten Island bölgesinde yaşanan olay ülkede büyük yankı uyandırdı. 19 yaşındaki Damien Hurstel, annesinin erkek arkadaşı Anthony Casalaspro'yu öldürdükten sonra kurbanının başını kesti ve bir kaşıkla çıkardığı beynini mutfakta parçalara ayırdı.

Olay, 6 Ekim'de West Brighton bölgesindeki bir evde meydana geldi. Hurstel, evde yaşadığı tartışmanın ardından Casalaspro'yu bıçakladı. Saldırının ardından adamın başını gövdesinden ayıran genç, polis raporlarına göre beynini bir kaşıkla çıkartıp blanderda öğüttü.

Olay yeri inceleme ekipleri, mutfakta beynin parçalarına ve kan izlerine rastladı. Fotoğraflarda kurbanın yanında bir kepçe, yakınında ise bir kaşık olduğu tespit edildi. İncelemelerde, Hurstel'in beynin bazı bölümlerini blenderda öğüttüğü anlaşıldı.

KARDEŞİNİ BANYOYU GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Cinayetin ardından Hurstel, annesi Alicia Zayas'ın ifadesine göre 16 yaşındaki kız kardeşine banyodaki kanlı manzarayı gösterdi. Genç kızın ifadesine göre ise ağabeyi, "Annemin yaşamasını ister misin?" diyerek tehditte bulundu. Olayın ardından aile polise haber verdi.

AKIL SAĞLIĞI TARTIŞMASI

Hurstel, polis sorgusunda yaşananları hatırlamadığını ve olaydan sonra neden hastaneye götürüldüğünü bilmediğini söyledi. Avukatına "Sanki biriyle kavga ettim ama emin değilim" dediği aktarıldı.

Hurstel, 'ikinci derece cinayet' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlamalarıyla Rikers Island hapishanesine sevk edildi. Avukatı Mark Fonte, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve "gerçekle hayali ayırt edemediğini" savundu.

ANNE: 13 YAŞINDAN BERİ HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYOR

Anne Alicia Zayas, oğlunun 13 yaşındayken halüsinasyonlar görmeye başladığını, bu nedenle antipsikotik ilaçlar kullandığını anlattı. Ancak Hurstel 18 yaşına geldiğinde tedavisini kendi başına sürdürmeye çalıştı ve süreç aksadı.

Zayas, bu yılın ocak ayında oğlunun ilaçlarının değiştirildiğini, ancak kendisine bu konuda bilgi verilmediğini belirtti. İddiaların hedefindeki Richmond Üniversitesi Tıp Merkezi, gizlilik nedeniyle hastaya ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
