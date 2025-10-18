Haberler

Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
Nevşehir'de çöp evde yaşayan ve akli dengesi olmadığı iddia edilen kadın, hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık 1 ay boyunca yaşadı. Olay, yaşlı kadının yeğeninin eve ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde akli dengesi olmadığı iddia edilen 48 yaşındaki H.Ç., Kızılırmak Caddesi üzerindeki evinde 81 yaşındaki annesi A.Ç. ile birlikte yaşıyordu.

ANNESİNİN CESEDİYLE 1 AY YAŞADI

Yaşlı kadın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünün farkına varamayan kadın, annesinin cansız bedeni ile günlerce yaşamayı sürdürdü. Sokaktan topladığı çöpleri de annesinin cesedinin üzerine yığmaya devam etti.

ZİYARETE GELEN YEĞENİ ÇÜRÜMÜŞ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.D., önce evdeki kokuyu fark etti, daha sonra da teyzesinin çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeğenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS, ÇÖP POŞETLERİNİN ARASINDA BULDU

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis ekipleri evde adli arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada evin bir odasında çöp poşetleri arasında A.Ç.'nin çürümüş cesedi bulunurken, yaşlı kadının ilk tespitlere yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, yaşlı kadının birlikte yaşadığı kızı H.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çöp ev ise belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
