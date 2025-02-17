Bu nasıl kader! Annesini toprağa verdikten 2 gün sonra hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 gün önce 68 yaşında ölen annesi Şerife Çakır için mevlit okunurken kalp krizi geçiren 31 yaşındaki Taşkın Çakır, yaşamını yitirdi.
Ömerli Mahallesi'nde yaşayan Şerife Çakır, geçen hafta cuma günü, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şerife Çakır toprağa verilirken, dün oğlu Taşkın Çakır'ın evinde mevlit okundu.
MEVLÜTTE FENALAŞTI
Taşkın Çakır, mevlit okunduğu sırada fenalaştı. Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.
Taşkın Çakır'ın cenazesinin yarın Ömerler köyündeki camide kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.