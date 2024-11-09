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Anne ve babasıyla aynı kaderi paylaştı

Anne ve babasıyla aynı kaderi paylaştı
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İzmir'de, yolun karşısına geçerken bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Gizem'in ikiz kardeşi Sinem'in, her biri kasım ayında olmak üzere 10'ar yıl arayla annesini, babasını ve kardeşini yitirdiği öğrenildi.

İzmir'de hasta bakıcı Gizem S., yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Gizem'in ikiz kardeşi Sinem S.'nin, her biri kasım ayında olmak üzere 10'ar yıl arayla annesini, babasını ve kardeşini yitirdiği ortaya çıktı.

Feci kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev A., kullandığı şehir içi otobüsle kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralı Gizem S.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babasıyla aynı kaderi paylaştı

Gizem S., dün Levent Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinem S. adlı ikiz kız kardeşi olan Gizem S.'nin her biri kasım ayında olmak üzere 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan kazada otobüsü kullanan sürücü Alev A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alev A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Anne ve babasıyla aynı kaderi paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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