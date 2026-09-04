Miyom Ameliyatında Ölüm: Aile ATK Raporu Sonrası Adalet İstiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde geçirdiği miyom ameliyatı sırasında 33 yaşında hayatını yitiren Gülşah Gizem Angı'nın babası Ayhan Angı, beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun davanın 5'inci duruşmasında okunmasının ardından yaptığı açıklamada, "5 Nisan 2022 tarihinde üç kişi vefat ettik. Biricik can yavrumu ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz. Kızımın ruhunu şad etmek adına adaletin peşinde koşuyoruz. Yıllardır söylediğimiz şeyi sonunda Adli Tıp Kurumu söyledi" dedi. Anne Vijdan Angı ise "Benim anneliğimi yok ettiler. Kızımın çeyizlerini dağıttım, yarısı duruyor. Neler almıştım, neler yapmıştım ama hepsi içimde kaldı" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 5 Nisan 2022'de geçirdiği miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Gülşah Gizem Angı'nın ölümüne ilişkin Akdeniz Üniversitesince soruşturma izni verilmesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle insan öldürme" suçundan 10 şüpheli hakkında dava açıldı. Davanın Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 5'inci duruşmasında Angı'nın ailesi, taraf avukatları ve tutuksuz yargılanan sanıklardan ameliyatı yapan sorumlu cerrah Mete Ç. hazır bulundu. Angı'nın ölümünü aşırı sıvı yüklenmesine bağlayan Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporu duruşmada okundu. Sanık avukatlarının rapora ilişkin beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ölüm nedeni "aşırı sıvı yüklenmesi"

Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulunun raporunda, Angı'da tespit edilen 33x32x26 milimetre büyüklüğündeki tip 2 miyom nedeniyle ameliyat endikasyonunun bulunduğu, ölümün ise histeroskopik miyomektomi sırasında aşırı sıvı yüklenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Ameliyatta 8 adet 3 bin cc'lik izotonik olmak üzere toplam 24 litre sıvı kullanıldığı kaydedilen raporda, rahme verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın işlem sonunda 1500 cc olarak hesaplandığı aktarıldı. Ancak ameliyat öncesi 58 kilo olan Angı'nın otopside 74 kilo tartılması, 16 kiloluk artış, yaygın ödem bulguları ve yeniden canlandırma sırasında verilen sıvılar dikkate alınarak bu hesabın doğru olamayacağı değerlendirildi.

Sıvı açığının takibinin cerrahi ekibin sorumluluğunda olduğunu belirten Üst Kurul, uygun aralıklarla hesaplama yapmadan ameliyata devam eden sorumlu cerrah Mete Ç.'nin eylemlerini tıbben uygun bulmadı. Çağlar'ın hatalı eyleminin ölüm üzerindeki etki derecesi 4/8 olarak değerlendirildi.

Ameliyatın yaklaşık 15-20'nci dakikasında serum setine basınçlı sıvı ve kan gelmesinin ardından aşırı sıvı yüklenmesi bulguları araştırılmadan işleme devam edilmesini de tıbben uygun bulmayan kurul, bu kararı veren anestezi uzmanları Bilge K. ve Nurten K.'ye ilişkin hatalı eylemin ölüm üzerindeki etki derecesini 2/8 olarak belirledi. Diğer sağlık personeline tıbbi hata atfedilmedi.

"5 Nisan 2022 tarihinde üç kişi vefat ettik"

Duruşmanın ardından konuşan Gülşah Gizem Angı'nın 69 yaşındaki babası Ayhan Angı, kızında kanamaya neden olan 33 milimetre büyüklüğünde tip 2 miyom tespit edildiğini söyledi. Tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurduklarını belirten Angı, ameliyatın basit olduğu ve 15-20 dakika süreceğinin kendilerine anlatıldığını ifade etti. Angı, "5 Nisan 2022 tarihinde üç kişi vefat ettik. Biricik can yavrumu ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz. Ama adaletin peşinde, kızımın ruhunu şad etmek adına adaletin peşinde koşuyoruz. Nerede ve nasıl buluruz onu araştırıyoruz" dedi.

"Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi"

Adli Tıp raporunun 5'inci duruşmada okunduğunu belirten Angı, sanık avukatlarının rapora itiraz ettiğini ve savunma için süre istediğini söyledi. Duruşmanın ertelendiğini aktaran Angı, "58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside. Bu kadar basit. Bu hesap, bu kadar zor değil ki. Bu sıvı 16 litre sıvı belden aşağı boyuna kadar beyinde 400 gram sıvı var. Bu klasik otopside yazıyor, raporlarda tespit edilmiş. Bunları inkar ediyorlar hala. 16 kilogram niye arttı bu çocuğun vücudu? diyen yok. Ama ATK bunların hepsini yüzlerine vurdu. Biz şu an için mutluyuz mu diyelim, ne diyebiliyoruz? En sonunda yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi" şeklinde konuştu.

"2/8'in ne olduğunu öğrenmek istiyoruz"

Raporda cerrahın hatalı eyleminin ölüm üzerindeki etki derecesinin 4/8, anestezi uzmanlarına ilişkin hatalı eylemin etki derecesinin ise 2/8 olarak değerlendirilmesine değinen Angı, "4/8'i cerrahı suçlamış, 2/8 anesteziyi suçlamış, 2/8 ne oldu, nerede? Ben ameliyat ettirdim diye mi suçluyum acaba? 2/8'in ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Nedir? Bunu açıklasınlar lütfen" dedi.

"Benim anneliğimi yok ettiler"

Gülşah Gizem Angı'nın 65 yaşındaki annesi Vijdan Angı ise Türk adaletine güvendiğini belirterek, "Kızımın davasına bakan bütün hakim ve savcılara sesleniyorum. Gerekeni yapacağına inanıyorum. İçimiz hiçbir zaman rahatlamayacak ama hiç olmazsa kızım orada rahatça uyusun" dedi.

Kızının ölümünün ardından yaşadıklarını anlatan Angı, "Benim anneliğimi bir kere yok ettiler. Çekirdek bir aileydik, ileride büyüyecektik. Torunlarım olacaktı. Anneliğimi yok ettiler. Şimdi kimse anne demiyor. Bir yıldızım benim Gülşah, kızımın odasına giremiyorum. Yatamıyorum. Bizim geleceğimizi mahvettiler. Tek canımızdı, mahvettiler. Kızımın çeyizlerini dağıttım. Yarısı duruyor. Neler almıştım, neler yapmıştım ama hepsi içimde kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı