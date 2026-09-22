Ankara Yenimahalle'de 3 kişinin öldürüldüğü olayda kardeşler Akyurt'ta defnedildi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde cansız bedenleri bulunan 3 kişiden kardeş olan Mehmet Emre Çalı ve Enes Çalı, Akyurt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'ye bağlı Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede 3 kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Mehmet Büyükırmak (35), Enes Çalı (29) ve kardeşi Mehmet Emre Çalı'nın (28) hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin vücudunda kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı 'teslim ol' çağrısına uymadı ve intihar etti

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli Kadir Çiçek'in yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yerinin tespit edilmesinin ardından ekiplerin 'teslim ol' çağrısına uymayan Çiçek'in, cinayetlerde kullandığı tabancayla intihar ettiği öğrenildi.

Cenaze namazını babaları kıldırdı

Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çalı kardeşler için Ankara'nın Akyurt ilçesi Karacalar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çalı kardeşler, ikindi vakti Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda babaları Sedat Çalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı