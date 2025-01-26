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Ankara ve İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonları

Ankara ve İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonları
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Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Osmanlı dönemine ait 243 tarihi eser ele geçirildi ve 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen eserlerin piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Ankara ve İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar ile Osmanlı dönemine ait ve piyasa değerinin 1.5 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen 243 eser ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün süren çalışmalar sonucu Altındağ ilçesinde yer alan bir iş yerinde, iş yerini işleten 2 şahsın internet üzerinden mezat yaptıkları, bu mezatta yurt içi ve yurt dışından satın aldıkları Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda Etnografik nitelikte olabileceği değerlendirilen tarihi eser satışı yaptıkları tespit edildi. Şahısların tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri yurtdışından getirdiği ve suç işledikleri değerlendirilmesi üzerine 24 Ocak'ta, Ankara'da 10 ve İstanbul'da 2 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 243 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi

Yapılan operasyonlar sonucu 19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı dönemine ait; 1 adet yaklaşık 200 yıllık Kapıkulu Sipahileri'nin kullanmış olduğu "Çakmaklı Piştov Silah", 1918 yılında Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı Teğmenlerine (Mülazımı Sani) gönderilen Berat-i Şerif, 1 adet Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarılar gösteren askerlerimize verilen "İstiklal Madalyası", 4 adet Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen "Mecidiye Nişanı", Yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan "Kılıç, Kama, Kını, Yatağan", Osmanlı Saray Mutfağı'nda kullanılan 19. ve 20. Yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültürü Çatal, Bıçak ve Kaşık Takımı, 1877 yılında yapılan "Besmele" yazılı ahşap "Hat Levha", Orta kısmında Yedi Uyuyanların isimlerinin yazılı olduğu, Kelime-i Şehadet ve Ayetel Kürsi ile çevrelenmiş "Hat Levha", 1911 tarihli üzerinde Allah'ın isimleri ve Dört Halife'nin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camii betimlenen "Bez Levha", Olmak üzere toplamda 243 adet tarihi eser olduğunu değerlendirilen obje, ele geçirildi. Ele geçirilen objelerin ortalama piyasa değerinin 1 milyon 500 bin Türk lirası olduğu değerlendirilmekte olmakla beraber esas değerleme işlemi ise Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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