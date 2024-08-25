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Ankara ve Bolu'da Orman Yangınları Söndürüldü

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Ankara'nın Kızılcahamam ile Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinin ardından yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Kızılcahamam ile Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinin ardından yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde orman yangını meydana gelmişti. Alevler Bolu sınırını aşarak Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçramıştı. Yangının başlamasının ardından olay yerlerine yüzlerce alev savaşçısı, itfaiye aracı ve arasözler sevk edildi.

Yangına söndürülme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerde destek verdi. 36 saati aşan yangın, müdahalelerin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri de her hangi bir yangının çıkma ihtimaline karşı nöbet tutuyor.

"Böyle büyük felaket bir yangın görmedim"

Demirler Köyünde yaşayan Mustafa Çelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir felaketimiz oldu. Köyümüzde bir zarar yok canda ve malda. Yayla ve köyümüz yandı. Yaylada evimiz vardı yandı. 85 yaşındayım. Böyle büyük felaket bir yangın görmedim. Bu hepsi Allah'tan. Bu bize bir ibret ve ders. Milletimize geçmiş olsun" dedi.

"İşçiler söndüremeyince kaçmışlar"

Aynı köyde yaşayan Bedir Çoşkun ise açıklamasında, "SEDAŞ'tan geliyor, Sakarya Elektrik Dağıtım şirketinden. Dağlardaki eski direkleri değiştiriyorlar. Oradaki kaynak gibi şeylerden tutuşmuş. İşçiler söndüremeyince kaçmışlar. Her zaman kuzeyden esen rüzgar bu sefer tersine güneyden esti. Hemen AFAD ve itfaiye geldi ama yanaşamadılar dağlara. Bir hilal ay gibi köyü çevreledi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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