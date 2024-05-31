Ankara Valiliğinden komşu kavgasına açıklama

ANKARA - Sosyal medyada yayınlanan ve iki kadının kavga ettiği görüntüler hakkında Ankara Valiliğinden soruşturma açıklaması geldi.

Ankara İli Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesinde yaşanan olayda komşu olan iki kadının henüz sebebi bilinmeye bir nedenden ötürü kavga ettiği görüntüler sosyal medyada birçok kişi tarafından görüntülendi. Ankara Valiliği ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir."