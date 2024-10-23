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Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Çalışanlar sığanaklara gönderilirken patlama anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği olayın yankıları sürerken patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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